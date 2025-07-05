Новости регионов: в Иркутской области пожар охватил теплицы и административное здание

В Иркутской области, в селе Усть-Куда, произошел крупный пожар. Загорелись сразу несколько теплиц, после чего огонь перекинулся на административное здание и хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составила более 2 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Приморском крае врачи фиксируют рост числа обращений из-за ожогов, вызванных ядовитыми медузами-крестовиками. Теплая вода и высокий сезон купания привели к увеличению числа встреч с опасными обитателями моря. Медики призывают отдыхающих быть осторожными и внимательно следить за безопасностью на пляжах.

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