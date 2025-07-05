Москвич обманул более десятка девушек, притворяясь тяжело больным

Житель Москвы обманул более десятка девушек, выдавая себя за онкобольного. Сначала мужчина красиво ухаживал, а затем начинал давить на жалость и просил деньги якобы на лечение. Отказать обаятельному обманщику девушкам было сложно.

Психологи объясняют: на уловки мошенников часто попадаются девушки, склонные к состраданию и желающие помогать. Обычно суммы, которые просят жертвы, не очень большие, но просьбы становятся регулярными. Если возникают сомнения, мошенники начинают обвинять и давить на эмоции.

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