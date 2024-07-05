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05 июля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: прогоревшая обувная фабрика рухнула в Саранске

Новости регионов: прогоревшая обувная фабрика рухнула в Саранске

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В центре Саранска рухнуло здание обувной фабрики, пострадавшее после сильного пожара 2 июля. Тогда во время ремонта крыши загорелись стройматериалы. Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. В данный момент экстренные службы выясняют причины обрушения и нет ли пострадавших.

Тем временем ураганы с грозами разбушевались на северо-западе России. В Великом Новгороде ветер срывал крыши, переворачивал торговые палатки и валил деревья. Так, не выдержал шквала 400-летний дуб на улице Прусской. Кроме того, мощные грозы с сильным ветром, а местами и градом, пришли в Санкт-Петербург. В городе объявили желтый уровень погодной опасности. Из-за штормового предупреждения в ночь на 5 июля не разводили мосты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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