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Новости

05 июля, 16:45

В мире

Новости часа: названы возможные причины ЧП с теплоходом в Ярославле

Новости часа: названы возможные причины ЧП с теплоходом в Ярославле

Сбившую мать с ребенком в Москве женщину приговорили к 9 годам лишения свободы

Пожарные локализовали огонь на складе с покрышками в Петербурге

Новости часа: московских водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за грозы и дождя

Новости часа: Собянин пригласил жителей столицы на Московский урбанистический форум

РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании

Крупный пожар произошел в ангаре с покрышками в Санкт-Петербурге

Режим ЧС ввели в Ярославле после инцидента с прогулочным теплоходом

Новости часа: Песков прокомментировал угрозу диверсии на Запорожской АЭС

Новости часа: дорожную сеть реконструируют у Северного дублера Кутузовского проспекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ошибка управления и неисправность могли стать причинами ЧП с теплоходом в Ярославле. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Подземный вестибюль, платформу и тоннель на Курском вокзале откроют в сентябре. Это данные МЖД.

Транспорт Франции возобновит работу в обычном графике вечером 5 июля. Об этом заявил министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон.

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