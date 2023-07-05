Новости часа: названы возможные причины ЧП с теплоходом в Ярославле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ошибка управления и неисправность могли стать причинами ЧП с теплоходом в Ярославле. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Подземный вестибюль, платформу и тоннель на Курском вокзале откроют в сентябре. Это данные МЖД.

Транспорт Франции возобновит работу в обычном графике вечером 5 июля. Об этом заявил министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон.