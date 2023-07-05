Пожарные локализовали огонь на складе с покрышками в Петербурге

В Петербурге в данный момент тушат мощный пожар на складе с покрышками. Пожарным удалось локализовать распространение огня, который охватил площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Клубы густого черного дыма видны за несколько километров. Очевидцы сообщают о едком запахе жженой резины.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту аварии с теплоходом в Ярославле. Причиной столкновения с пирсом могли стать ошибка управления или неисправность. Такие версии рассматривает следствие. Тем временем в самом Ярославле из-за аварии действует режим ЧС. В больницах находятся семь человек, а всего пострадавшими числятся 12 человек.

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