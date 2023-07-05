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07:15

Общество

Новости мира: грузовой состав сошел с рельсов возле Рисвилла в США

Новости мира: грузовой состав сошел с рельсов возле Рисвилла в США

Украинская армия нанесла удар по Макеевке

Украинская армия обстреляла Петровский район Донецка

Новости часа: УПЦ назвала незаконным решение о запрете доступа в Киево-Печерскую лавру

Пожарные потушили возгорание на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде

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Избитых в Чечне Милашину и Немова могут доставить на лечение в Москву

Причиной пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде стало возгорание турбины

Названа причина падения автомобиля со второго этажа парковки в Москве

В США произошел второй за неделю случай массовой стрельбы с жертвами

В США ликвидируют последствия железнодорожной аварии. Возле городка Рисвилл в американском штате Висконсин сошел с рельсов грузовой состав. 29 вагонов с зерном и глиной опрокинулись и заблокировали пути.

Во время теракта в Тель-Авиве пострадали семь человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Россиян среди раненых нет.

В Афганистане запретили женские салоны красоты. Владельцы получили официальные письма от министерства добродетели и порока. На то, чтобы закрыть бизнес, есть месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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