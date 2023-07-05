Новости мира: грузовой состав сошел с рельсов возле Рисвилла в США

В США ликвидируют последствия железнодорожной аварии. Возле городка Рисвилл в американском штате Висконсин сошел с рельсов грузовой состав. 29 вагонов с зерном и глиной опрокинулись и заблокировали пути.



Во время теракта в Тель-Авиве пострадали семь человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Россиян среди раненых нет.

В Афганистане запретили женские салоны красоты. Владельцы получили официальные письма от министерства добродетели и порока. На то, чтобы закрыть бизнес, есть месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.