Двоих россиян, пострадавших в аварии в Турции, готовят к выписке

Двоих россиян, пострадавших в аварии в Турции, уже готовят к выписке из больницы. Об этом сообщили в Ростуризме.

На трассе около Антальи в микроавтобус с отдыхающими лоб в лоб врезалась легковая машина. Пострадали трое россиян, которые ехали на экскурсию. Их отвезли в больницу. К решению ситуации уже подключилась страховая компания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.