Очевидцы сообщили о пожаре в Лефортове

В Лефортове произошел пожар. Вероятно, возгорание началось на территории строящегося ЖК "Символ". Там очень много черного дыма.

С разных точек кажется, что горит что-то в самом здании или у его подножья. Очевидцы сообщили, что в воздухе сильный запас жженой пластмассы. Спасатели приехали практически сразу. Но пока сообщений о ликвидации не было.

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