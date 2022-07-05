Новости последнего часа: микроавтобус с туристами перевернулся в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Турции перевернулся микроавтобус с туристами. Среди пострадавших трое россиян, сообщили СМИ.

Общая площадь цветочных композиций в Москве достигла 88 гектаров. Об этом заявил Сергей Собянин.

Благоустройство ТПУ "Марьина Роща" выполнили почти наполовину. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.