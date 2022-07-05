Трое россиян попали в больницу после аварии в Турции. Об этом написали местные СМИ.

На трассе недалеко от Антальи микроавтобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем. Всего пострадали девять человек. Причины аварии выяснит полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.