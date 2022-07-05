Авария с Ferrari произошла в центре Москвы. На Большой Грузинской улице столкнулись сразу три машины: каршеринговая KIA, Mercedes и Ferrari. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по городу.

По данным полиции, никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.