Трое россиян пострадали в ДТП в Анталье.

Уточняется, что микроавтобус с туристами столкнулся с легковушкой. Предварительно, всего пострадали 9 человек. Их уже отправили в больницу. На месте работает полиция.

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