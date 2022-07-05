Движение более десятка пассажирских поездов прервано на Кубани

Десять пассажирских поездов дальнего следования и три пригородных поезда задержаны на перегоне Водопадный – Лазаревская в Краснодарском крае.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что это произошло по техническим причинам.

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