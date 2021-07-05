Крупнейший пожар на Кипре охватил 55 квадратных километров

На Кипре спасатели пытаются остановить распространение крупнейшего пожара. Огонь уже охватил 55 квадратных километров, уничтожены несколько деревень.

Подобного на острове не происходило уже полвека. Власти Кипра официально признали, что самостоятельно не справятся с пожаром и попросили помощи у специалистов из стран Евросоюза и из Израиля.

Причиной возгорания по предварительной версии стало неосторожное обращение с огнем. Один из местных жителей жег солому, но не успел вовремя потушить костер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.