Новости регионов: крыша ресторана загорелась в Омске

В Омске загорелся ресторан, пламя охватило крышу. На месте пожара работают 32 спасателя, задействовано семь единиц техники МЧС.

В Росавтодоре объявили о масштабной модернизации дороги от Нижнего Новгорода до Саранска. Федеральную трассу расширят до четырех полос. Там появятся развязки, переходно-скоростные полосы, барьерное ограждение. В 2027 году откроют движение до Арзамаса и трассы М-12 "Восток".

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