Участок БКЛ закроют с 22 июня

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05 июня, 11:30

Происшествия

Новости регионов: крыша ресторана загорелась в Омске

Новости регионов: крыша ресторана загорелась в Омске

Новости мира: 19 тысяч жителей остались без домов из-за наводнения на Шри-Ланке

Новости регионов: сугробы выросли в Тернейском районе Приморья в июне

Полиция задержала главу оккультной организации Алену Полынь в Ивантеевке

ДТП с участием 5 машин произошло в ТиНАО

"Безопасный город": таможенники во Внуково изъяли аудиоколонку с марихуаной

"Безопасный город": полиция задержала поджигателя автомобиля в Лианозове

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"Безопасный город": один ребенок погиб в ДТП в Москве на прошлой неделе

В Омске загорелся ресторан, пламя охватило крышу. На месте пожара работают 32 спасателя, задействовано семь единиц техники МЧС.

В Росавтодоре объявили о масштабной модернизации дороги от Нижнего Новгорода до Саранска. Федеральную трассу расширят до четырех полос. Там появятся развязки, переходно-скоростные полосы, барьерное ограждение. В 2027 году откроют движение до Арзамаса и трассы М-12 "Восток".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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