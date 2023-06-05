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05 июня, 22:30

Происшествия

В Нижегородской области зафиксировали первые смерти от отравления

В Нижегородской области зафиксировали первые смерти от отравления

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Первые случаи отравления с летальным исходом появились и в Нижегородской области. Сразу в нескольких регионах растет и число отравившихся. Только в Ульяновской области их уже 40 человек. По предварительным данным, смертельно опасный сидр разливали в Самарской области. Теперь правоохранители пытаются изъять весь контрафактный товар, на дорогах выставлены заслоны, все фуры проверяют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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