Новости часа: 10 человек погибли от отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 человек стали жертвами отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях. Об этом заявили в СК.

Обновленный павильон Московского транспорта открыли на площади Киевского вокзала. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Военные РФ и ФСБ сорвали попытку проникновения в Белгородскую область двух групп украинских диверсантов. Это данные Минобороны.