Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Происшествия

Новости часа: 10 человек погибли от отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях

Новости часа: 10 человек погибли от отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях

Новости часа: Собянин заявил об увеличении производства косметических средств в Москве

Более 20 человек из Димитровграда и Ульяновска пострадали от отравления суррогатным сидром

СК России задержал подозреваемого по делу об отравлении сидром в Ульяновской области

СК РФ задержал подозреваемого по делу об отравлении сидром в Ульяновской области

В Димитровграде 14 человек отравились яблочным сидром

Украинские военные выпустили более 70 ракет по Белгородской области 5 июня

Роспотребнадзор сообщил о 14 случаях отравления сидром в Димитровграде

Новости мира: в Польше прошел марш против нового закона о противодействии влиянию РФ

ВСУ второй раз за сутки обстреляли Горловку в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 человек стали жертвами отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях. Об этом заявили в СК.

Обновленный павильон Московского транспорта открыли на площади Киевского вокзала. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Военные РФ и ФСБ сорвали попытку проникновения в Белгородскую область двух групп украинских диверсантов. Это данные Минобороны.

Читайте также
происшествиярегионымэр МосквыгородвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика