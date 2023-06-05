14:30Происшествия
Новости часа: 10 человек погибли от отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 человек стали жертвами отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях. Об этом заявили в СК.
Обновленный павильон Московского транспорта открыли на площади Киевского вокзала. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Военные РФ и ФСБ сорвали попытку проникновения в Белгородскую область двух групп украинских диверсантов. Это данные Минобороны.