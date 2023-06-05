СК России задержал подозреваемого по делу об отравлении сидром в Ульяновской области. Сотрудники ведомства уже изъяли алкоголь с производства. Десятки коробок с сидром должны отправить на судебную экспертизу.

Ранее в Ульяновской области 14 человек отравились алкоголем компании "Мастер Сидр", 8 из них – с летальным исходом. В связи с этим ведомство рекомендовало не употреблять алкоголь этого бренда.

Правоохранители завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.