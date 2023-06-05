11:15Происшествия
Украинские военные выпустили более 70 ракет по Белгородской области 5 июня
Украинские военные открыли огонь по Белгородской области утром 5 июня. Известно о попадании более 70 снарядов РСЗО "Град" в Новой Таволжанке. Эти данные публикует РИА Новости.
Также сообщается, что из города Шебекино, который тоже подвергается обстрелам, вывезли ценную медицинскую технику. Обстрелы продолжались до 08:30, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.