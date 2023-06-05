ВСУ второй раз за сутки обстреляли Горловку в ДНР

Город Горловка в ДНР второй раз за сутки попал под артиллерийский обстрел. Как сообщили местные власти, в результате удара с украинской стороны поврежден Центр технического творчества, а также полностью разрушен частный жилой дом.

В администрации Горловки говорят, что за весь день по городу выпустили 38 снарядов и 26 ракет реактивных систем залпового огня. Погиб один мирный житель. Еще один получил ранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.