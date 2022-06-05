Пять мирных жителей пострадали при обстреле ДНР, сообщили в штабе республики.

Мосбиржа продолжит предоставлять клиентам доступ ко всем сегментам рынков.

Президент Сербии Александр Вучич обратится к нации 6 июня в связи с отменой визита главы МИД РФ Сергея Лаврова.