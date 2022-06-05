ДТП произошло на Липецкой улице в Москве

ДТП произошло на Липецкой улице в районе дома 46 в сторону области. Там столкнулись автомобиль такси и мотоцикл.

В результате аварии мотоциклист получил травму ноги. На место прибыли врачи скорой. Помощь мужчине была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время в районе аварии движение затруднено. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

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