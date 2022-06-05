В Сочи сгорел частный дом, а в Томске депутата покусали собаки

В Сочи минувшей ночью полыхал частный дом. От постройки практически ничего не осталось. Пламя распространилось на 130 квадратных метров. Как рассказывают местные жители, дом был заброшенным. Причина возгорания сейчас устанавливается.

На депутата городской думы Томска напали бездомные собаки прямо около его дома. Видео инцидента появилось в сети. По словам мужчины, этих псов он знал: уже лет 10 они живут в районе и до этого дня были абсолютно безобидными.

В центре Геленджика загорелся автомобиль. Прохожие пытались потушить пламя огнетушителем, однако он вырвался из рук мужчины и взмыл в небо, неистово крутясь.

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