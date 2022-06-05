Москвичам рассказали об актуальных мировых новостях

Джо Байдену и его жене пришлось изрядно понервничать. Была объявлена тревога, и их экстренно эвакуировали из дома. Дело в том, что в закрытую воздушную зону над городом по ошибке вошел частный самолет. Все это расценили, как потенциальную угрозу. В небо сразу подняли два истребителя, а дорогу к резиденции перекрыли. После того, как в ситуации разобрались, Байден и его жена вернулись домой.

Тем временем американцы в шоке от цен на бензин, которые в очередной раз обновили исторический максимум. В Висконсине галлон стоит уже дороже пяти долларов. А в Калифорнии – почти десять. Эксперты во всем винят Байдена. Цены при его правлении выросли почти вдвое. Действующий президент США в свою очередь заявил, что администрация вряд ли в ближайшее время сможет с этим что-то сделать.

В Лондоне между тем празднуют 70-ю годовщину правления Елизаветы II. Там прошел большой концерт. Королеву поздравили группа Queen, медвежонок Паддингтон, писатели, композиторы и спортсмены. Видеопоздравления зачитывали актер Дэниел Крейг, сооснователь группы Beatles Пол Маккартни и бывшая первая леди США Мишель Обама.

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