Москвичам рассказали о главных событиях в мире

25 человек погибли на юго-востоке Бангладеш. Об этом сообщают местные СМИ. Там загорелся частый контейнерный склад. Еще более 450 рабочих получили ранения. Состояние здоровья нескольких человек оценивается как критическое. У многих серьезные ожоги тела. По предварительной версии, пожар возник из-за хранения химикатов.

Майами затопило после обильных дождей. На штат Флорида обрушился тропический шторм. Накануне из-за ливней в очистные сооружения округа Майами-Дейд попало больше миллиарда литров сточных вод, что вдвое больше нормы. В итоге, система не справилась. В некоторых местах уровень воды доходит до пояса.

Во Франции с пятницы не прекращаются грозы. На севере страны жертвой непогоды стал один человек. Женщину унесло под машину мощным потоком воды. На некоторые районы обрушился сильный град. Местные жители подсчитывают убытки. Фермеры сообщают о серьезном ущербе для виноградников. Из-за непогоды без электричества остались примерно пять тысяч домов.

В южном пригороде Афин в районе электроподстанции вспыхнул сильный пожар. Пламя быстро распространяется по склонам из-за ветра. Рядом много жилых домов. Из нескольких районов эвакуируют людей. С огнем борются шесть самолетов и два вертолета. На тушение пожара вышли не менее 100 добровольцев и 70 пожарных. На месте дежурит скорая.

В Испании между тем пожар произошел на алюминиевом заводе. Что-то пошло не так в производственном цехе. Алюминиевая пыль вспыхнула как порох. Кроме того, горючими материалами был отделан потолок. Он выгорел за секунды, произошло обрушение конструкций.

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