Смертельное ДТП произошло на Симферопольском шоссе

На Симферопольском шоссе произошло смертельное ДТП. На 30-м километре трассы столкнулись три легковых автомобиля, один человек погиб.

Полицейским предстоит установить причины и обстоятельства происшествия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.