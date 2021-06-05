В Новоалтайске 12-летняя школьница сломала ноги во время катания на карусели

Чудовищный случай в Новоалтайске. 12-летняя школьница сломала ноги, влетев в будку во время катания на на карусели. Владельцы аттракциона заявили, что "предупреждали о необходимости подгибать ноги".

Кроме того, ураганный ветер обрушился на город Шагонар в Туве. Падали столбы и деревья, обрывались провода, лопались стекла в окнах, а с домов срывало крыши. По данным службы гражданской обороны и ЧС, скорость ветра достигла 38 метров в секунду. О пострадавших информации нет.

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