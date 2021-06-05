В Екатеринбурге мужчина ворвался в Центральную городскую больницу и напал на персонал

В Екатеринбурге мужчина ворвался в Центральную городскую больницу, напал на персонал, сломал аппаратуру, забаррикадировался в палате и обещал всех убить. Когда приехали полицейские он сел на подоконник на пятом этаже и угрожал выброситься. Психологам еле удалось его успокоить.

Сейчас мужчина в полиции. Выяснили, что стало причиной такого поведения. Оказывается, его беременная жена наблюдалась в этой больнице. У нее случился выкидыш, и мужчина решил наказать врачей, которых посчитал виновными в случившемся.