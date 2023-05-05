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16:15

Происшествия

Пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями локализовали в Екатеринбурге

Пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями локализовали в Екатеринбурге

Пожар возник на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Екатеринбурге

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Склад с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной вспыхнул в Екатеринбурге – была вероятность взрыва. Площадь возгорания там составила четыре тысячи "квадратов".

При тушении на самых опасных участках спасателям пришлось применить щит и специальные защитные костюмы. В настоящее время пожар уже локализован, сообщили в МЧС. По предварительной информации, в результате никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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