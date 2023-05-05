Пожар возник на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в данный момент тушат пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной. Существует вероятность взрыва.

Площадь возгорания – 4 тысячи квадратных метров. При тушении на самых опасных участках спасатели применяют пожарный щит и специальные защитные костюмы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Тушение осложняется удаленностью от водных объектов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.