Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

В мире

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Японии

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Японии

Новости часа: два человека погибли при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Пожар перекинулся на жилые дома в селе Успенка Тюменской области

Грузовик и трамвай столкнулись в Краснодаре

Грузовик с тоннами продуктов на 6 миллионов рублей провалился под лед в Якутии

Новости часа: суббота в Москве может стать самой холодной среди всех 6 мая в истории

Лесной пожар произошел в Башкирии

Водитель такси сбил двух пешеходов на Комсомольском проспекте

Новости часа: ЦППК проведет программу для пассажиров пригородных поездов ко Дню Победы

Фигурантам дела о нападении на баскетболиста Шведа предъявили обвинение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Японии. За первым толчком уже последовали афтершоки. О силе можно судить по кадрам камеры наблюдения.

В результате толчков разрушено несколько домов, по меньшей мере один человек погиб. По информации посольства РФ в Японии, россияне не пострадали.

По данным специалистов, эпицентр находился в префектуре Исикава на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине около 12 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика