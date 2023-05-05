Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Японии

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Японии. За первым толчком уже последовали афтершоки. О силе можно судить по кадрам камеры наблюдения.

В результате толчков разрушено несколько домов, по меньшей мере один человек погиб. По информации посольства РФ в Японии, россияне не пострадали.

По данным специалистов, эпицентр находился в префектуре Исикава на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине около 12 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.