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Происшествия

ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО утром 5 мая

ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО утром 5 мая

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ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили местные власти. Удар нанесли по Петровскому району рано утром.

Как заявили в руководстве республики, украинские артиллеристы обстреляли утром 5 мая и другие населенные пункты ДНР. Так, снаряды прилетели в поселки Горловка, Новобахмутовка, Красный Партизан, Степное, Владимировка. В данный момент уточняют, есть ли там пострадавшие и какие есть разрушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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происшествиярегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
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