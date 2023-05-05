Не менее восьми человек стали жертвами стрельбы в селе в Сербии – СМИ

В Сербии при стрельбе в деревне Дубона под Белградом погибли восемь человек. Среди пострадавших есть дети.

По данным местных СМИ, подозреваемый молодой человек поспорил с компанией на школьном дворе, затем взял дома автомат и открыл стрельбу. После он направился в свое родное село, где вновь стал стрелять. Предполагается, что это сын военного. Стрелка в данный момент ищет полиция. Сотрудники спецслужб считают, что подозреваемый засел в родной деревне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.