Пожар произошел в Тюменской области

Стена огня обрушилась на село в Тюменской области. В Успенке, где проживает примерно 3,5 тысячи человек, началась паника – кто-то сам спасался бегством, кому-то на помощь пришли спасатели.

Эвакуировать пришлось не только людей. Как рассказали очевидцы, первой приняла удар ферма. Десятки коров были спасены – скот экстренно вывели из коровников и отогнали подальше.

Пламя раздувал и разносил сильный ветер. Пострадали как минимум 13 жилых домов и другие постройки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.