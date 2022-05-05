В центральной части Израиля произошел теракт

Трое израильтян были убиты и еще четверо получили ранения в результате теракта в городе Элад в центральной части Израиля. Двое подозреваемых, вооруженные топором и огнестрельным оружием, прибыли на городскую площадь Ибн Гвироль, а затем в парк Амфи. Городские власти просят жителей не покидать дома.

Израильские силовики с 10 апреля проводят масштабные операции по противодействию террору на Западном берегу. Сообщается о перестрелках с вооруженными палестинцами во время рейдов и аресте десятков подозреваемых в террористической деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.