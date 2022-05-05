Площадь пожара на Земляном валу составила 200 квадратных метров. Загорелось двухэтажное выселенное здание.

Огонь распространился на два этажа и перекинулся на крышу. По прибытии пожарные проложили четыре магистральные линии, на тушение было подано восемь водяных стволов.

По сообщению МЧС, пожар был ликвидирован в 20:25. Пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.