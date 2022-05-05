В пятиэтажке на улице Бахрушина обвалился карниз. Он повредил балкон квартиры, расположенной этажом ниже. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают сотрудники коммунальных служб. Они устраняют последствия обрушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.