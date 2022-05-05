На юго-западе Москвы загорелась многоэтажка. Трех человек после ликвидации пожара осматривают врачи.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Огонь распространился на все три комнаты. Очевидцы сняли видео, как жильцов эвакуировали с балконов по специальным лестницам.

По сообщению МЧС, пожар был потушен в 20:06. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.