Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Об этом заявили в ДНР.

Постпреды ЕС 6 мая обсудят новый пакет санкций против России.

Музей Победы проведет 9 мая виртуальные экскурсии и онлайн-концерты.

