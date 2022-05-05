Движение на ЦКАД восстановлено после ДТП

Движение по внешней стороне ЦКАД между Каширским и Новорязанским шоссе восстановлено.

Ранее там перевернулась фура. Грузовик буквально лег поперек дороги. Сейчас машину оттащили и открыли для проезда одну полосу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

