Уголовное дело возбудили против избившего кота жителя Химок

В отношении мужчины, который избил кота в Химках, возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сети появилось видео, на котором актер Дмитрий Задорожный избивает кота в подъезде дома в Химках. На записи видно, как владелец швыряет животного о землю, бьет ногами и наступает на лапы. По некоторым данным, после произошедшего на лестничной площадке остались следы крови.

Позже сам актер прокомментировал произошедшее. По его словам, кот прожил у него два года, а на улице его начали выгуливать неделю назад. Задорожный объяснил свои действия самообороной. Он рассказал, что питомец разрезал ему ноги и руки "просто в мясо", а хозяин пытался его в таком состоянии доставить домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.