Мирная жительница погибла в результате обстрелов ВСУ в Донецке

Украинские войска обстреляли Донецк. В результате атаки погибла мирная жительница.

ВСУ нанесли удар по Петровскому району из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Петровский район Донецка – самая отдаленная от центра часть города. Она регулярно подвергается обстрелам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

