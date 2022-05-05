Два села в Белгородской области подверглись обстрелу со стороны Украины

Белгородскую область 5 мая обстреляли со стороны Украины. Атаке подверглись села Нехотеевка и Журавлевка. Пострадавших нет.

Повреждения получили линии электропередачи, а также пять домов, один из которых сильно разрушен. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, работы по восстановлению электричества уже начались.

В приграничных селах Белгородской области действует режим ЧС. Большую часть населения эвакуировали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.