Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на юго-западе Москвы

Два человека, по уточненным данным, пострадали в аварии в Ясеневе. Это фельдшер и пациентка. Об этом заявили в ГИБДД.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве организуют на 36 площадках.

В Москве эвакуировали ГМИИ имени Пушкина. Возобновить его работу обещают в ближайшее время.