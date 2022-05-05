Посетителей эвакуировали из Пушкинского музея в Москве

Посетителей и сотрудников Пушкинского музея эвакуировали. Как говорят очевидцы, людей попросили покинуть здание, но не сказали по какой причине.

По предварительным данным, в музее сработала сигнализация. На видео, которое публикуют в соцсетях, видно, как внутрь заходят сотрудники Росгвардии. Сейчас специалисты проводят проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

