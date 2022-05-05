Машина реанимации перевернулась на юго-западе Москвы. Авария произошла около станции метро "Ясенево".

По предварительным данным, пострадал один человек. На месте работают оперативные службы. В районе ДТП затруднено движение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

