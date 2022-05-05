Гладков сообщил о повреждении 5 домовладений и ЛЭП при обстреле сел в Белгородской области

Обстрел Белгородской области со стороны Украины прекратился. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждены пять домов, один из которых сильно разрушен, и линия электропередачи. Пострадавших среди мирного населения нет. Под ударом вновь оказались села Журавлевка и Нехотеевка, от них до границы с Украиной менее двух километров.

С 11 апреля на территории Белгородской области введен повышенный уровень террористической опасности. Всего за время спецоперации при обстрелах со стороны Украины, по данным властей, повреждены более 200 жилых домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.