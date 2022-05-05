Один человек пострадал в ДТП с машиной скорой помощи на юго-западе Москвы

Один человек пострадал в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской улицей на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в МВД.

По словам очевидцев, скорая упала на бок после столкновения с иномаркой. В районе происшествия затруднено движение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.