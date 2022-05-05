Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле двух сел со стороны Украины

Белгородская область вновь оказалась под обстрелом со стороны Украины. По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, под огнем оказались приграничные села Журавлевка и Нехотеевка. По его словам, разрушены дом и гараж. Пострадавших среди населения нет.

В этих селах продолжает действовать режим ЧС. Его ввели 23 марта после взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины. Тогда три человека были ранены, повреждены более 20 домов и машин. После неоднократных обстрелов большую часть населения сел эвакуировали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.