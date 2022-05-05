Подозреваемого в поджоге вагона с лесоматериалами задержали

В Приморье задержали подозреваемого в поджоге вагона с лесоматериалами. Считают, что он решил спалить вагон в отместку. Перед этим он поссорился с работником железной дороги.

Молодой человек подпалил вагон с двух сторон и все это снимал на камеру мобильного телефона. Запись стала одним из вещественных доказательств преступления.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.